新iPhone未開售 中國黃牛黨已出動（視頻）

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數年前蘋果出新iPhone時，北京的專門店外排滿黃牛黨，不過因為最後宣布沒有手機售賣，被人擲雞蛋。蘋果最近又推出新iPhone ，與以往一樣，官方未有手機可訂購，中國已經有黃牛黨幫忙訂購，網上有人指價格炒貴一倍。

蘋果新版iPhone公布後，廣州有自稱是蘋果授權店的店鋪隨即擺出告示，幫忙預訂新版電話，店內亦擺有蘋果iPhone X的樣版，吸引市民來訂購，但他指週三暫時沒有人下訂。

其實這些幫忙預訂電話的商店，一般都是靠走水貨替內地客買電話，從中賺取差價，即黃牛黨。

除了街上的店鋪，淘寶亦出現多個代購服務，大部份要求客人先付5,000至6,000元訂金，也可選擇隨時退訂。店主指，最終成交價會以市場價格來定，雖然不能預計價錢會升多少，但指外界傳聞的兩萬元太貴。

廣州的民眾則似乎不太熱衷買新版電話。這裡有民眾指，他不急於買新版iPhone，亦不需要特別從黃牛黨處購買，所以他在廣東的朋友都是等貨源充足的時候，自己去香港買電話。

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