新iPhone未開售 中國黃牛黨已出動（視頻）

數年前蘋果出新iPhone時,北京的專門店外排滿黃牛黨,不過因為最後宣布沒有手機售賣,被人擲雞蛋。蘋果最近又推出新iPhone ,與以往一樣,官方未有手機可訂購,中國已經有黃牛黨幫忙訂購,網上有人指價格炒貴一倍。

蘋果新版iPhone公布後,廣州有自稱是蘋果授權店的店鋪隨即擺出告示,幫忙預訂新版電話,店內亦擺有蘋果iPhone X的樣版,吸引市民來訂購,但他指週三暫時沒有人下訂。

其實這些幫忙預訂電話的商店,一般都是靠走水貨替內地客買電話,從中賺取差價,即黃牛黨。

除了街上的店鋪,淘寶亦出現多個代購服務,大部份要求客人先付5,000至6,000元訂金,也可選擇隨時退訂。店主指,最終成交價會以市場價格來定,雖然不能預計價錢會升多少,但指外界傳聞的兩萬元太貴。

廣州的民眾則似乎不太熱衷買新版電話。這裡有民眾指,他不急於買新版iPhone,亦不需要特別從黃牛黨處購買,所以他在廣東的朋友都是等貨源充足的時候,自己去香港買電話。

