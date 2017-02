By

【i-CABLE】

中國 2013 年展開「光盤行動」,宣揚減少浪費食物,但成效不大。調查更指全國每年廚餘,足夠成為數千萬人一年的糧食。

新年期間,央視記者走訪多間有名氣的餐廳,發現顧客食剩飯菜的情況普遍,除了因為眼闊肚窄,最重要的是面子問題。自己浪費食物,還理直氣壯,做生意的又是否真的利益為上?

朋友的飯聚未是「重災區」?公司團拜、春茗、婚宴等大型聚會,飯桌上的美食很多都原封不動。不用自己付錢,果然講得特別輕鬆,還怎會記得《唐詩》的「粒粒皆辛苦」?

根據中科院 2013 年至 2015 年的調查,內地每年餐飲食物浪費量約 1700 萬至 1800 萬噸,亦即是相當於 3000 萬到 5000 萬人一年的糧食。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。