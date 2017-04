By

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣奧克蘭(屋崙)一名亞裔男子,週二早上在北灣Marin縣海域乘坐自己的小船出海時失踪,美國海岸巡邏隊至今仍在出事海域附近展開搜救工作。

海岸巡邏人員表示,失踪的船主是64歲的奧克蘭居民Juki Dang,他於早上7點乘坐自己10英尺長的小船,由Marin縣海域出海打魚。

上午11點半左右,被另外一艘船上的人發現這艘小船上的人失踪,於是報警,海岸巡邏人員於是在出事小船附近海域展開搜救。

由於靠近岸邊,海水深度大約30到40英尺深,當局會持續搜救到週四凌晨兩點。

