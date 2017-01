意大利酒店遭雪崩掩埋 兩天後救出多人（視頻）

By

意大利中部山區酒店被雪崩掩埋兩天後,救援人員救出最少8名生還者,包括兩名小童,他們情況良好。這宗意外目前證實4人死亡,仍有逾20人失蹤。

最先獲救的是一名年約5歲至6歲男童,被埋在雪堆下接近兩天仍然清醒,可自行活動,但有低溫症狀。

救援人員是在當地時間周五早上看到瓦礫堆中有煙冒出,由於欠缺工具,救援人員只能徒手挖掘,終於發現生還者。之後脫困的女人,相信是男童的母親,她獲救後,立即請求救援人員救出仍被困的女兒。搜救人員是在酒店的廚房位置找到這批生還者,他們已陸續獲救、情況良好。

雪崩後,他們靠廚房內剩餘食物充飢、生火取暖,又在雪堆挖了個洞,猶如冰屋,能確保空氣流通外,亦能保持一定溫度,令他們得以生還。

這宗在當地周三下午發生的雪崩意外,估計一度有30多人被困,大部分是意大利人。有生還者透露,事發前客人均已退房,但由於降大雪,要等候鏟雪車打開通道,讓他們離開。

