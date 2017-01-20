意大利酒店遭雪崩掩埋 兩天後救出多人（視頻）

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意大利中部山區酒店被雪崩掩埋兩天後，救援人員救出最少8名生還者，包括兩名小童，他們情況良好。這宗意外目前證實4人死亡，仍有逾20人失蹤。

最先獲救的是一名年約5歲至6歲男童，被埋在雪堆下接近兩天仍然清醒，可自行活動，但有低溫症狀。

救援人員是在當地時間周五早上看到瓦礫堆中有煙冒出，由於欠缺工具，救援人員只能徒手挖掘，終於發現生還者。之後脫困的女人，相信是男童的母親，她獲救後，立即請求救援人員救出仍被困的女兒。搜救人員是在酒店的廚房位置找到這批生還者，他們已陸續獲救、情況良好。

雪崩後，他們靠廚房內剩餘食物充飢、生火取暖，又在雪堆挖了個洞，猶如冰屋，能確保空氣流通外，亦能保持一定溫度，令他們得以生還。

這宗在當地周三下午發生的雪崩意外，估計一度有30多人被困，大部分是意大利人。有生還者透露，事發前客人均已退房，但由於降大雪，要等候鏟雪車打開通道，讓他們離開。

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