颶風Harvey減弱但暴雨持續 休斯頓陷水災

【KTSF 陳嘉琪報導】

美國得州受近數十年來最強颶風Harvey吹襲,雖然Harvey已減弱為熱帶風暴,但災情向內陸蔓延,當局指休斯敦的水災前所未見,氣象預測指,得州部分地區累計雨量可能過千毫米。

本周末侵襲德州東南部墨西哥沿岸城市的Harvey颶風,是自2005年以來最強,風速達到每小時125英哩,也是總統特朗普上任以來首個大型天災,白宮方面週六已經啟動應急預案,並將從聯邦撥款救災。

雖然Harvey於週六下午風力減小,並已轉為熱帶風暴,但伴隨著的強降雨仍在持續,氣象局預報,因為Harvey移動速度緩慢,在未來幾天德州各大城市,如休斯頓市、維多利亞市都將持續暴風雨天氣。

休斯頓市長表示,應急人員已經收到了超過2,000通求救電話,目前救援人員仍在工作,他們會首先幫助有生命危險的居民。

休斯頓海岸警衛隊隊長表示,希望受災民眾可以將毛巾或旗幟懸掛在屋頂和窗外,引起救援人員的注意。

當局表示,此次Harvey自然災害,至少已經造成1人死亡,14人受傷,狂風暴雨導致多處道路建築物被毀,有大約33萬戶居民斷電。

目前風暴中心位於聖安東尼奧東南部大約60哩處,並以每小時2哩的速度向北前行,預計未來幾天的平均降雨量,仍會維持在20英吋左右。

