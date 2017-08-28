颶風Harvey減弱但暴雨持續 休斯頓陷水災

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【KTSF 陳嘉琪報導】

美國得州受近數十年來最強颶風Harvey吹襲，雖然Harvey已減弱為熱帶風暴，但災情向內陸蔓延，當局指休斯敦的水災前所未見，氣象預測指，得州部分地區累計雨量可能過千毫米。

本周末侵襲德州東南部墨西哥沿岸城市的Harvey颶風，是自2005年以來最強，風速達到每小時125英哩，也是總統特朗普上任以來首個大型天災，白宮方面週六已經啟動應急預案，並將從聯邦撥款救災。

雖然Harvey於週六下午風力減小，並已轉為熱帶風暴，但伴隨著的強降雨仍在持續，氣象局預報，因為Harvey移動速度緩慢，在未來幾天德州各大城市，如休斯頓市、維多利亞市都將持續暴風雨天氣。

休斯頓市長表示，應急人員已經收到了超過2,000通求救電話，目前救援人員仍在工作，他們會首先幫助有生命危險的居民。

休斯頓海岸警衛隊隊長表示，希望受災民眾可以將毛巾或旗幟懸掛在屋頂和窗外，引起救援人員的注意。

當局表示，此次Harvey自然災害，至少已經造成1人死亡，14人受傷，狂風暴雨導致多處道路建築物被毀，有大約33萬戶居民斷電。

目前風暴中心位於聖安東尼奧東南部大約60哩處，並以每小時2哩的速度向北前行，預計未來幾天的平均降雨量，仍會維持在20英吋左右。

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