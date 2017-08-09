九寨溝縣7級地震致19死 對外道路中斷（視頻）

四川九寨溝附近7級地震，增至19死、逾200傷，死者包括8名遊客。當地至今發生逾千次餘震，強度最高的達4.8級。震央附近山區大面積山泥傾瀉，多條道路受阻或中斷，多人被困，獲救的遊客則陸續撤離。

從九寨溝縣城接近震央，山泥大幅垮塌，山頭幾乎被削走，不時有碎石滑落。救援人員前赴災區期間多次餘震，沿途滿布碎石，最窄的地方只可一人通過，有遊客更被大石砸中。震央所在的漳札鎮多處道路中斷，大批居民、遊客被困，救援人員逐家逐戶搜索，多人獲救。震央數公里外，連接九寨天堂景區的省道，多輛車被大石壓毀。

在九寨溝景區，火花海出現長約50米、闊約20米缺口，工作人員把水排走。當局表示各景點水位穩定，不存在決堤風險，亦不會形成堰塞湖。正值旅遊旺季，景區招待數萬遊客，已安排陸續疏散。

7級地震發生於星期二晚九時許，震央位於阿壩州九寨溝縣以西一處山區，震源深度約20公里，屬淺層地震。為安全起見，景區即日起停止接待遊客，直至另行通知。