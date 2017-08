九寨溝縣7級地震致19死 對外道路中斷（視頻）

By

【i-CABLE】 四川九寨溝附近7級地震,增至19死、逾200傷,死者包括8名遊客。當地至今發生逾千次餘震,強度最高的達4.8級。震央附近山區大面積山泥傾瀉,多條道路受阻或中斷,多人被困,獲救的遊客則陸續撤離。

從九寨溝縣城接近震央,山泥大幅垮塌,山頭幾乎被削走,不時有碎石滑落。救援人員前赴災區期間多次餘震,沿途滿布碎石,最窄的地方只可一人通過,有遊客更被大石砸中。震央所在的漳札鎮多處道路中斷,大批居民、遊客被困,救援人員逐家逐戶搜索,多人獲救。震央數公里外,連接九寨天堂景區的省道,多輛車被大石壓毀。 在九寨溝景區,火花海出現長約50米、闊約20米缺口,工作人員把水排走。當局表示各景點水位穩定,不存在決堤風險,亦不會形成堰塞湖。正值旅遊旺季,景區招待數萬遊客,已安排陸續疏散。 7級地震發生於星期二晚九時許,震央位於阿壩州九寨溝縣以西一處山區,震源深度約20公里,屬淺層地震。為安全起見,景區即日起停止接待遊客,直至另行通知。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。