台花蓮地震最少10人死亡 加籍港人夫婦失聯（視頻）

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台灣花蓮地震至少10死，逾270傷，於嚴重傾斜的雲門翠堤大樓，救援人員相信已確認失聯的一對加拿大籍港人夫婦，以及5名大陸遊客位置。

救援人員晚上再度深入雲門翠堤大樓二樓位置，於瓦礫中搜索失聯住客。消防隊找到酒店的閉路電視主機，翻查畫面及查問櫃位人員，相信確認加籍港人夫婦及5名大陸遊客最終位置。

其中於213號房，找到港人夫婦衣物及大量港幣，但未發現其下落，正加緊挖掘。

救援人員早前於七樓再找到一具遺體，確認是一名27歲，一直失去聯絡的菲律賓籍護士，相信被壓在衣櫃內。搜救人員將其遺體吊掛運出後，送往殯儀館。

蔡英文總統傍晚再到災區，花蓮小巨蛋的收容中心探望災民，拿了麵包、關東煮、粟米湯與災民一起吃晚餐，又詢問災民是否吃得飽，穿的暖，有災民表達希望回傾斜大樓拿回貴重物品。

蔡英文逗留約半小時後離開，這晚會在花蓮留宿。她承諾政府會承擔，給予災民最好照顧。

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