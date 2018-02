台花蓮地震最少10人死亡 加籍港人夫婦失聯（視頻）

【i-CABLE】

台灣花蓮地震至少10死,逾270傷,於嚴重傾斜的雲門翠堤大樓,救援人員相信已確認失聯的一對加拿大籍港人夫婦,以及5名大陸遊客位置。

救援人員晚上再度深入雲門翠堤大樓二樓位置,於瓦礫中搜索失聯住客。消防隊找到酒店的閉路電視主機,翻查畫面及查問櫃位人員,相信確認加籍港人夫婦及5名大陸遊客最終位置。

其中於213號房,找到港人夫婦衣物及大量港幣,但未發現其下落,正加緊挖掘。

救援人員早前於七樓再找到一具遺體,確認是一名27歲,一直失去聯絡的菲律賓籍護士,相信被壓在衣櫃內。搜救人員將其遺體吊掛運出後,送往殯儀館。

蔡英文總統傍晚再到災區,花蓮小巨蛋的收容中心探望災民,拿了麵包、關東煮、粟米湯與災民一起吃晚餐,又詢問災民是否吃得飽,穿的暖,有災民表達希望回傾斜大樓拿回貴重物品。

蔡英文逗留約半小時後離開,這晚會在花蓮留宿。她承諾政府會承擔,給予災民最好照顧。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。