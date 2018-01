【i-CABLE】

聯邦眾議院情報委員會通過公開機密備忘錄,內容涉及聯邦調查局在通俄案調查的不當行為。

由共和黨控制的眾議院情報委員會無視司法部警告,當地週一傍晚通過公開機密備忘錄,3頁半的備忘錄是關於一名前英國間諜對特朗普的指控,以及是否用來獲得監視權的問題,指控司法部和聯邦調查局在通俄案調查中、不當使用權力,秘密取得授權監控特朗普競選夥伴。

民主黨投反對票,認為選擇性公開部分資料會削弱正在進行的通俄案調查,特朗普總統有5日時間考慮,是否同意公開資料或提出反對。

