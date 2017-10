參院兩黨議員就健保聯邦資助達協議 特朗普先支持後反對

By

國會參議院有兩黨議員提議用聯邦撥款補助保險公司受保低收入人士,來交換州放寛規管奧巴馬健保,特朗普總統最初表示支持,但他接著改變立場,令有關建議能否落實存不明朗因素。

這項提議由共和黨籍參議員Lamar Alexander和民主黨籍參議員Patty Murray提出,目的是對特朗普上星期簽署的命令作出一些緩衝,特朗普取消補貼保險公司對低收入人士的保費優惠,以進一步拆毀奧巴馬健保。

特朗普最初表示不反對這項補救計劃,但就認為這只不過是一兩年內的短期解決方案。

但特朗普之後在白宮對記者說:”如果能成事,好,但我不會做任何事助長保險公司的利益,因為保險公司目前是獲益,在奧巴馬健保下,保險公司的獲益是前所未見。”

另外,反墮胎組織National Right to Life也對有關提議表示反對,聲稱當中沒有任何條款,阻止任何人利用聯邦資助購買承保墮胎手術的健保。

而聯邦眾議院議長賴恩的發言人也表示,眾議院議長並未改變看法,他認為參議院應繼續專注全套推翻奧巴馬健保,鑑於極右保守派在眾院共和黨人中有極大影響力,賴恩會否把相關法案提呈眾議院表決,仍是未知之數。

如果聯邦政府補貼低收入人士健保的資助未能繼續,數百萬民眾的保費將會飆升,也會令保險公司退出盈利不高的市場。

國會預算辦公室估計,在沒有聯邦資助下,保險公司有可能把保費平均調漲兩成。

