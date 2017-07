參院共和黨領袖再提健保替代案 通過成數仍低

By

聯邦參議院共和黨領袖麥康尼週四再公布經修訂的健保替代案,當中容許健保公司可以推出受保療程少但低價的健保計劃,期望得到保守派共和黨議員的支持,同時提出撥款數十億,打擊鴉片類毒癮的問題,希望招攬溫和派議員的支持。

然而,健保替代案容許健保公司提供受保療程少的健保計劃,估計不會得到溫和派議員,甚至一些保守派議員的支持,新修訂的方案也保留大削Medicaid撥款的建議,後者是溫和派議員強烈反對的條文之一。

這份全長172頁的健保替代案,將會推翻奧巴馬健保大部分條文,下週將會再呈交參議院全院表決。

參議院目前有52名共和黨議員,在民主黨參議員會將會全部投反對票下,共和黨必須取得50名議員投支持票,健保替代案才可獲通過,而目前已有兩名共和黨議員表態會投反對票,因此共和黨已不能再失去任何一位議員的支持。

而為了承擔新增的開支,健保替代案將保留奧巴馬健保中3項加稅條文,包括向年入逾25萬元家庭的投資收益增加3.8%稅款,以及向其薪酬稅增加0.9%稅款,另外會向高收入的健保高層加徵新稅項,但會取消向健保公司、藥廠和醫療公司加徵的稅項。

