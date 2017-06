By

【KTSF 崔凱橋報導】

共和黨保著在喬治亞州壟斷近40年的眾議院議席,共和黨的Karen Handel贏得特別選舉第二輪投票,出任聯邦眾議員。

現年55歲、曾任州務卿的Handel,以五成二得票率擊敗民主黨的Jon Ossoff,這個選區自1979年起,一直由共和黨人出任眾議員。

今次是美國史上最昂貴的國會選戰,選舉開支估計逾5,000萬美元,近期四場國會特別選舉,皆由共和黨勝出。

