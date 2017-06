By

【KTSF 黃候彬報導】

據華盛頓郵報報導,獨立檢察官穆勒決定調查特朗普總統是否有妨礙司法公正。

司法部任命穆勒全權負責調查特朗普團隊通俄案,並調查Comey革職案,華盛頓郵報引述5位不願透露名字的知情人士,說穆勒約談國家安全局正副局長 ,以及國家情報總監,3人都同意穆勒的約談,最快本週內見穆勒。

而週二就有消息指,特朗普想辭退穆勒。

