最新統計顯示,全美亞裔女性平均工資低於白人男性15%,其中以南亞裔和太平洋島國的女性工資懸殊最大,而華裔女性的差距最少,有些甚至賺得多過白人男性。

全國亞太裔女性組織公佈的統計指出,亞裔女性佔全國勞動力約一半,但是白人男性平均每賺一元,亞裔女性只賺85美分,而且年紀越大的亞裔女性,工資懸殊更大,至於亞裔女性比亞裔男性,工資平均少大約兩成。

緬甸裔和斐濟裔女性工資差距最懸殊 ,白人男性平均每賺一元,她們分別只賺44和45美分。

不過統計也顯示,印度裔和華裔女性平均工資幾乎與白人男性相當,甚至比白人男性高,原因是她們有很多從事高科技或工程師的移民。

該組織表示,會繼續爭取立法縮減男女之間的工資差距。

