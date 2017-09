加大眾多前教職員享6位數退休金 資金來自學費（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

《洛杉磯時報》的調查發現,自2012年起至今,加州大學很多退休教職員的養老金都超過6位數字,增幅達六成,而用來支付這筆薪金的錢,都是來自學費收入。

《洛杉磯時報》的報導稱,加州大學去年有超過5,400名退休人員的養老金超過10萬元,其中大約30多人的養老金超過30萬元,是2012年的4倍。

如果沒有養老金的僱員,則需要儲蓄200到300萬元才能在退休後維持退休前的生活水平。

另外,數據也顯示,在加大工作30年的人,一般退休後的養老金平均是88,000元。

加大最新的年度評估顯示,加大養老金支出在最近幾年飆升的原因,是因為過去20年對養老金供款不足,導致退休系統累計出現150億元赤字。

為填補這筆資金,加大不得不在7年後,今年首度增加州內學生學費,希望可由學費籌得額外5,700萬元,用於支付教職員薪資,維持課堂教學,同時再額外籌集2,600萬元,用於支付養老金及退休人員醫保。

加大發言人透露,過去5年支付的養老金飆升,也是因為嬰兒潮一代的僱員開始逐漸退休,他們長年在加大工作,工資也很高,因此退休福利也相當高。

2016年領取高額養老金的前十名加大僱員中,除了前加大主席Mark Yudof之外,其餘9人都是在加大工作了幾十年的學者和科學家,當中包括一名研究癌症的諾貝爾醫學獎得主,及一名監督美國核武儲存的物理學家。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。