【KTSF 崔凱橋報導】

特朗普總統競選團隊日前再被揭發,於去年大選期間,與俄羅斯政府有關人士會面,這次是他長子及女婿。

據紐約時報報導,去年6月初特朗普確認取得足夠提名,代表共和黨出選總統後兩星期,其長子Donald Trump Jr.、競選經理Paul Manafort及女婿Jared Kushner,在曼哈頓特朗普大廈與俄羅斯律師納塔利婭會面。

有份參與的特朗普長子事隔一天承認,是因為對方聲稱掌握有利父親選情的材料才答應見面,但他未有回應會談是否有觸及大選,只透露雙方主要討論美國人領養俄國兒童事宜。

