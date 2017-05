By

華盛頓郵報引述消息指,特朗普總統上週與俄羅斯外長會面時,向對方透露有關伊斯蘭國的高度機密情報。

據報導,涉及的情報資料敏感度之高,美國政府連盟國都未有分享。

特朗普在上週開除,正調查特朗普競選團隊是否有和俄羅斯勾結干預去年總統大選的聯邦調查局(FBI)局長James Comey後,翌日就在白宮會見俄羅斯外長和俄國駐美大使,會面期間不讓傳媒採訪,事後俄方發放照片予傳媒。

