特朗普據報要求聯調局局長結束對Flynn調查 白宮否認

【KTSF】
紐約時報週二報導稱，特朗普總統曾要求聯邦調查局局長James Comey結束對前國家安全顧問Michael Flynn的調查，不過白宮否認有關報導。
紐約時報稱，特朗普是於2月在白宮橢圓形辦公室一場會議中，向Comey作出有關要求，紐約時報是引述Comey在會議後撰寫的一份備忘錄作出報導。
這場會議是於2月14日舉行，Flynn於前一天向特朗普提出呈辭，原因是他沒有披露在大選期間曾與俄羅斯駐美大使接觸。
據紐約時報報導，特朗普當時對Comey說：”我希望你可以讓它（調查）結束。”（I hope you can let this go.）
Comey在備忘錄中稱，特朗普告訴他Flynn沒有做錯事，Comey沒有對特朗普說會限制調查，只回應：”我認同他是好人。”
針對紐約時報的報導，白宮表示報導內容失實，白宮在聲明中稱：”總統雖然曾多次稱讚Flynn將軍是好人，但總統從未要求Comey先生或任何人結束調查，當中包括針對Flynn將軍的調查。”
特朗普上週突然辭退Comey，理由是他處理希拉莉電郵的手法已失去公眾的信任，但外界卻質疑特朗普的決定，是否與聯調局正調查其競選團隊在大選期間與俄羅斯的關係有關。
更多新聞：
(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )
版權所有，不得轉載。