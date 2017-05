特朗普據報要求聯調局局長結束對Flynn調查 白宮否認

By

【KTSF】

紐約時報週二報導稱,特朗普總統曾要求聯邦調查局局長James Comey結束對前國家安全顧問Michael Flynn的調查,不過白宮否認有關報導。

紐約時報稱,特朗普是於2月在白宮橢圓形辦公室一場會議中,向Comey作出有關要求,紐約時報是引述Comey在會議後撰寫的一份備忘錄作出報導。

這場會議是於2月14日舉行,Flynn於前一天向特朗普提出呈辭,原因是他沒有披露在大選期間曾與俄羅斯駐美大使接觸。

據紐約時報報導,特朗普當時對Comey說:”我希望你可以讓它(調查)結束。”(I hope you can let this go.)

Comey在備忘錄中稱,特朗普告訴他Flynn沒有做錯事,Comey沒有對特朗普說會限制調查,只回應:”我認同他是好人。”

針對紐約時報的報導,白宮表示報導內容失實,白宮在聲明中稱:”總統雖然曾多次稱讚Flynn將軍是好人,但總統從未要求Comey先生或任何人結束調查,當中包括針對Flynn將軍的調查。”

特朗普上週突然辭退Comey,理由是他處理希拉莉電郵的手法已失去公眾的信任,但外界卻質疑特朗普的決定,是否與聯調局正調查其競選團隊在大選期間與俄羅斯的關係有關。

