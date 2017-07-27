灣區大橋交通越益擠塞 為避塞車更多人清晨4時過橋

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【KTSF 江良慧報導】

灣區多條大橋在繁忙時間交通擠塞，不少人因此會盡量早出門口，避過塞車，不過，由於提早過橋的人越來越多，真是想避過塞車，可能就要更早出門口。

根據大都會運輸委員會（MTC）的數據顯示，2016至2017年度，海灣大橋清晨4時的交通，比2014至15年時上升36%。

Richmond San Rafael大橋也上升兩成，聖馬刁大橋則上升31%。

數字顯示，今年6月份，清晨4時在海灣大橋收費廣場的車輛，比兩年前同期增加33,000輛，清晨5時則反而只是增加7,000架。

大都會運輸委員會的發言人表示，雖然清晨4時和5時過橋的車流量仍然有很大差距，但可以看到，4時的交通明顯和穩定增加。

有研究運輸和土地運用的學者認為，這麼早過橋的大部分是建築工人、辦公室清潔工和想省過橋費的人，因為海灣大橋週一至週五的過橋費，從5時起就會從4元提高至6元。

學者認為，要這麼早開車過橋，都是因為房屋短缺，他表示，一些在類似Google、Facebook和Twitter等高科技公司做清潔的員工，早上8時前要清潔完畢，由於他們要搬屋並不容易，所以只能提早開長途車上班。

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