灣區大橋交通越益擠塞 為避塞車更多人清晨4時過橋

【KTSF 江良慧報導】

灣區多條大橋在繁忙時間交通擠塞,不少人因此會盡量早出門口,避過塞車,不過,由於提早過橋的人越來越多,真是想避過塞車,可能就要更早出門口。

根據大都會運輸委員會(MTC)的數據顯示,2016至2017年度,海灣大橋清晨4時的交通,比2014至15年時上升36%。

Richmond San Rafael大橋也上升兩成,聖馬刁大橋則上升31%。

數字顯示,今年6月份,清晨4時在海灣大橋收費廣場的車輛,比兩年前同期增加33,000輛,清晨5時則反而只是增加7,000架。

大都會運輸委員會的發言人表示,雖然清晨4時和5時過橋的車流量仍然有很大差距,但可以看到,4時的交通明顯和穩定增加。

有研究運輸和土地運用的學者認為,這麼早過橋的大部分是建築工人、辦公室清潔工和想省過橋費的人,因為海灣大橋週一至週五的過橋費,從5時起就會從4元提高至6元。

學者認為,要這麼早開車過橋,都是因為房屋短缺,他表示,一些在類似Google、Facebook和Twitter等高科技公司做清潔的員工,早上8時前要清潔完畢,由於他們要搬屋並不容易,所以只能提早開長途車上班。

