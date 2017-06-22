私人財富報告指中國10年來千萬富豪暴增8倍

中國一份中國私人財富報告表示，過去10年暴增了8倍千萬富豪、即是幾乎平均每日就有400張富豪新面孔，真是面孔張張不同，原來位位都有錢，很難想像，到底他們的錢從何得來？

158萬人擁有165萬億元人民幣資產，可以如何去理解這兩個數字呢？

158萬人相對於13億人口，只是0.12%，至於這批人擁有的165萬億元人民幣，已超過去年全年國民總收入的兩倍，這份由國內招商銀行及貝恩公司合作發佈的中國2016年私人財富報告，還研究了資產擁有者的背景，當中四成是企業家，三成是高薪人士，一成是富二代，有學者分析，數字顯示貧富懸殊問題相當嚴重。

總書記習近平過去五年致力反貪，又積極扶貧，但胡星斗認為，對於縮少貧富差距作用相當有限。

北京理工大學經濟系教授胡星斗說過去5年貧富差距擴大，是因為政治體制無進步過，財富仍然落在官員和他們親屬裡，中國模式這個體制不改，貧富懸殊問題沒有改善的希望。

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