私人財富報告指中國10年來千萬富豪暴增8倍

158萬人擁有165萬億元人民幣資產,可以如何去理解這兩個數字呢?

158萬人相對於13億人口,只是0.12%,至於這批人擁有的165萬億元人民幣,已超過去年全年國民總收入的兩倍,這份由國內招商銀行及貝恩公司合作發佈的中國2016年私人財富報告,還研究了資產擁有者的背景,當中四成是企業家,三成是高薪人士,一成是富二代,有學者分析,數字顯示貧富懸殊問題相當嚴重。

總書記習近平過去五年致力反貪,又積極扶貧,但胡星斗認為,對於縮少貧富差距作用相當有限。

北京理工大學經濟系教授胡星斗說過去5年貧富差距擴大,是因為政治體制無進步過,財富仍然落在官員和他們親屬裡,中國模式這個體制不改,貧富懸殊問題沒有改善的希望。

