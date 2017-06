報告指1998年以來 全美有逾700孩童熱死車內

By

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦運輸部的數字顯示,自從1998年以來,全美最少有701名兒童因為被困在汽車裡面而中暑死亡,大家有可能會想這種悲劇只會發生在不小心的家長身上,現實是否如此?

關注兒童安全的非牟利組織KidsandCars.org網站刊載了普立茲獎得主Gene Weingarten所寫,名為”Fatal Distraction”的一篇文章,裡面探討多宗涉及家長不小心把年幼子女獨自留在汽車裡,導致孩童中暑死亡的慘劇,文章所提到眾多個案顯示,悲劇可以發生在各色人等,富有的、貧窮的、學歷高的、學歷低的,當中有執法人員、科學家、學者、護士和社工。

全國高速公路安全管理局特別撰文指出,這種一時疏忽而導致終身悔恨的慘劇,可以發生在任何人身上,原因很簡單,就是人類的記憶力很容易會出錯。

在夏天,除了天氣熱,許多家庭的生活規律會出現變化,例如誰接送孩子,加上生活繁忙和壓力,家長有可能會忘記汽車裡面的孩子。

公益宣傳片裡的母親忙著買菜購物,忘記了兒子還在汽車裡,關閉的汽車,車廂溫度很快會飆升到華氏100度以上,兒童的體溫上升速度也較成年人快得多,所以我們經常聽聞兒童中暑死亡的新聞。

要避免發生在自己孩子身上,當局呼籲家長要謹記幾個步驟,養成下車時看清楚後座是否有人的習慣。

當孩子坐在安全座椅時,把一個毛公仔放在汽車的前座,或者把手機和錢包放在後座,提醒自己孩子在車裡。

如果日常行程有改變,記著打電話問負責托兒的人孩子是否已經安全抵達,鎖好汽車和看管好車匙,避免孩子自己進入汽車裡。

