報告指1998年以來 全美有逾700孩童熱死車內

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【KTSF 黃恩光報導】

聯邦運輸部的數字顯示，自從1998年以來，全美最少有701名兒童因為被困在汽車裡面而中暑死亡，大家有可能會想這種悲劇只會發生在不小心的家長身上，現實是否如此？

關注兒童安全的非牟利組織KidsandCars.org網站刊載了普立茲獎得主Gene Weingarten所寫，名為”Fatal Distraction”的一篇文章，裡面探討多宗涉及家長不小心把年幼子女獨自留在汽車裡，導致孩童中暑死亡的慘劇，文章所提到眾多個案顯示，悲劇可以發生在各色人等，富有的、貧窮的、學歷高的、學歷低的，當中有執法人員、科學家、學者、護士和社工。

全國高速公路安全管理局特別撰文指出，這種一時疏忽而導致終身悔恨的慘劇，可以發生在任何人身上，原因很簡單，就是人類的記憶力很容易會出錯。

在夏天，除了天氣熱，許多家庭的生活規律會出現變化，例如誰接送孩子，加上生活繁忙和壓力，家長有可能會忘記汽車裡面的孩子。

公益宣傳片裡的母親忙著買菜購物，忘記了兒子還在汽車裡，關閉的汽車，車廂溫度很快會飆升到華氏100度以上，兒童的體溫上升速度也較成年人快得多，所以我們經常聽聞兒童中暑死亡的新聞。

要避免發生在自己孩子身上，當局呼籲家長要謹記幾個步驟，養成下車時看清楚後座是否有人的習慣。

當孩子坐在安全座椅時，把一個毛公仔放在汽車的前座，或者把手機和錢包放在後座，提醒自己孩子在車裡。

如果日常行程有改變，記著打電話問負責托兒的人孩子是否已經安全抵達，鎖好汽車和看管好車匙，避免孩子自己進入汽車裡。

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