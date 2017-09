By

【KTSF 黃恩光報導】

矽谷一個研究機構發表的報告指出,矽谷的就業市場有放緩的跡象,而低技術與高科技人士的薪酬差距也越來越大。

研究矽谷經濟數據的Joint Venture發表的報告顯示,去年年底矽谷的就業增長達到巔峰,可是今年多家大公司,包括Cisco Systems、Hewlett Packard、Oracle America和Ericcson先後宣布裁員,導致就業增長出現放緩。

雖然如此,今年5月,矽谷的失業率是2.8%,是歷來最低。

另外,報告指出,自從2010年以來,矽谷的中等技術、中等薪酬職位增加了10萬個,可是貧富懸殊現象也令人關注。

在矽谷,高技術高薪工作與低技術工種的年薪收入差距高達91,000元,較對上一年增加了將近5,000元。

