報告指舊金山三成人口是海外移民 消費力達71億

根據一份最新報告顯示,舊金山人口中,超過3分之1是海外出生的移民,而且對本地經濟有重大貢獻。

根據移民倡導組織New American Economy對2014年度經濟和稅務數據的分析報告,舊金山的移民人口每年消費開支多達71億,納稅超過25億,當中17億元是聯邦稅。

市內移民人口中,七成屬於勞動年齡,當中更包括12,500名移民企業家,有接近14.6萬人是合法選民,而擁有物業的移民則有37,000多個。

有移民組織負責人表示,移民一直為本地經濟提供動力,而報告則是有力證據,證明移民對本地的文化和經濟成功 貢獻良多。

另外,報告也顯示,在2014年全國有4,240萬移民,總收入達到13,000萬億,他們向州和本地納稅1,050億,聯邦稅則高達2,240億,消費能力更接近9,270億,當中1,910萬人是註冊選民。

