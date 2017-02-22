報告指舊金山三成人口是海外移民 消費力達71億

By

【KTSF 江良慧報導】

根據一份最新報告顯示，舊金山人口中，超過3分之1是海外出生的移民，而且對本地經濟有重大貢獻。

根據移民倡導組織New American Economy對2014年度經濟和稅務數據的分析報告，舊金山的移民人口每年消費開支多達71億，納稅超過25億，當中17億元是聯邦稅。

市內移民人口中，七成屬於勞動年齡，當中更包括12,500名移民企業家，有接近14.6萬人是合法選民，而擁有物業的移民則有37,000多個。

有移民組織負責人表示，移民一直為本地經濟提供動力，而報告則是有力證據，證明移民對本地的文化和經濟成功 貢獻良多。

另外，報告也顯示，在2014年全國有4,240萬移民，總收入達到13,000萬億，他們向州和本地納稅1,050億，聯邦稅則高達2,240億，消費能力更接近9,270億，當中1,910萬人是註冊選民。

查閱報告，請點擊：www.newamericaneconomy.org

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。