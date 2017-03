報告指家庭遷離舊金山都會區 一年可省逾萬元（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

有最新報告顯示,如果一個家庭由舊金山灣沿岸的都會區,搬到附近的其它城鎮或鄉鎮,一年開支平均可節省12,500元。

根據房地產網站Zillow及孩童看護資訊網站Care.com公佈的最新報告顯示,在他們研究的30個美國大城市中,當中有一半如果家庭從這些大城市

搬到城鎮地區,撫養孩童的費用會更加昂貴,這個結果是根據照顧孩童的費用、地稅,以及房屋開支的三項綜合指數得出。

但在舊金山卻完全相反,而調查的舊金山都會區,是指舊金山、奧克蘭及Hayward等沿著內灣的城市。

例如在舊金山要撫養孩童,必須年收入超過84,800元 才夠開支,如果搬到灣區以外的其它城鎮,則需要大約72,200元,如果搬到南灣聖荷西,一年只節省大約1,600元,搬到南加州洛杉磯附近的城鎮,一年大約節省407元。

舊金山規劃部門今年1月份的報告也顯示,由於舊金山撫養孩童十分昂貴,城市內有3房的房屋,只有三成是家庭居住,顯示有孩童的家庭很難負擔在舊金山的各樣生活費用。

另外,報告還顯示,舊金山只有18%的家庭有孩童,與1980年代相比,大幅下降接近兩成,尤其是中產家庭明顯減少,由於市府目前專注經濟發展及新房屋開發展,留在舊金山的人口都是以低收入和高收入階層人士為主。

更多新聞:

3D打印再有驚人壯舉 24小時內印出房屋(視頻)

加州新法案欲限制屋主加租 房東強烈反對(視頻)

PG&E調整收費模式 引入高用電量附加費

舊金山市府宣布成立房屋基金 望緩解房屋危機(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。