報告指家庭遷離舊金山都會區 一年可省逾萬元（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

有最新報告顯示，如果一個家庭由舊金山灣沿岸的都會區，搬到附近的其它城鎮或鄉鎮，一年開支平均可節省12,500元。

根據房地產網站Zillow及孩童看護資訊網站Care.com公佈的最新報告顯示，在他們研究的30個美國大城市中，當中有一半如果家庭從這些大城市

搬到城鎮地區，撫養孩童的費用會更加昂貴，這個結果是根據照顧孩童的費用、地稅，以及房屋開支的三項綜合指數得出。

但在舊金山卻完全相反，而調查的舊金山都會區，是指舊金山、奧克蘭及Hayward等沿著內灣的城市。

例如在舊金山要撫養孩童，必須年收入超過84,800元 才夠開支，如果搬到灣區以外的其它城鎮，則需要大約72,200元，如果搬到南灣聖荷西，一年只節省大約1,600元，搬到南加州洛杉磯附近的城鎮，一年大約節省407元。

舊金山規劃部門今年1月份的報告也顯示，由於舊金山撫養孩童十分昂貴，城市內有3房的房屋，只有三成是家庭居住，顯示有孩童的家庭很難負擔在舊金山的各樣生活費用。

另外，報告還顯示，舊金山只有18%的家庭有孩童，與1980年代相比，大幅下降接近兩成，尤其是中產家庭明顯減少，由於市府目前專注經濟發展及新房屋開發展，留在舊金山的人口都是以低收入和高收入階層人士為主。

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