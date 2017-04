報告指庇護城市犯案率較低 家庭收入較高（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣Santa Clara縣縣政府引用一份最新的報告指,國內的庇護城市犯罪率遠,低於非庇護城市。

特朗普總統對於一些不願意配合移民局執法的庇護城市,說要削減聯邦撥款的行政命令,聯邦法院週五會對入稟挑戰這個行政命令的Santa Clara縣縣政府作出裁決。

在法院宣判的前夕,Santa Clara縣縣政府引用ㄧ份由 Center for American Progress發表的研究,以國內的庇護縣市與非庇護縣市作比較,發現每1萬人計算,庇護縣市的罪案數字比非庇護縣市平均少35.5宗。

Santa Clara縣縣警局長說:”這研究加強我的信念,若社區不敢報警,我們便無法有效工作,人人都應受保護,同時也應盡責報警,而不須擔心警方到來會如何做 ,我們不會執行移民法,也從未有意執行移民法,我們只想平等對待人。”

研究亦指出,庇護縣市有更高的家庭收入中位數,而貧窮數字及失業率就比較低。

Santa Clara縣縣政府指,移民是縣內寶貴的資產,佔縣內約37%的勞動力,以及44%的經濟生產力,全縣的人口中有約4成的人出生地不是美國,認為沒有移民,Santa Clara不可能有現在蓬勃的發展。

Santa Clara縣縣議會主席Dave Cortese:”當執法人員不執行移民法,社區更安全,數據很清楚顯示了,再加上當執法人員保護居民,我們見到是經濟上有得益,正正是我們縣內體驗的東西。”

Santa Clara縣政府亦指出,這項研究與特朗普政府提出的理據不同,希望法庭週五能作出最公正的裁決。

