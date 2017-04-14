報告指庇護城市犯案率較低 家庭收入較高（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣Santa Clara縣縣政府引用一份最新的報告指，國內的庇護城市犯罪率遠，低於非庇護城市。

特朗普總統對於一些不願意配合移民局執法的庇護城市，說要削減聯邦撥款的行政命令，聯邦法院週五會對入稟挑戰這個行政命令的Santa Clara縣縣政府作出裁決。

在法院宣判的前夕，Santa Clara縣縣政府引用ㄧ份由 Center for American Progress發表的研究，以國內的庇護縣市與非庇護縣市作比較，發現每1萬人計算，庇護縣市的罪案數字比非庇護縣市平均少35.5宗。

Santa Clara縣縣警局長說：”這研究加強我的信念，若社區不敢報警，我們便無法有效工作，人人都應受保護，同時也應盡責報警，而不須擔心警方到來會如何做 ，我們不會執行移民法，也從未有意執行移民法，我們只想平等對待人。”

研究亦指出，庇護縣市有更高的家庭收入中位數，而貧窮數字及失業率就比較低。

Santa Clara縣縣政府指，移民是縣內寶貴的資產，佔縣內約37%的勞動力，以及44%的經濟生產力，全縣的人口中有約4成的人出生地不是美國，認為沒有移民，Santa Clara不可能有現在蓬勃的發展。

Santa Clara縣縣議會主席Dave Cortese：”當執法人員不執行移民法，社區更安全，數據很清楚顯示了，再加上當執法人員保護居民，我們見到是經濟上有得益，正正是我們縣內體驗的東西。”

Santa Clara縣政府亦指出，這項研究與特朗普政府提出的理據不同，希望法庭週五能作出最公正的裁決。

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