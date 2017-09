報告指灣區交通比以往更差 通勤時間連續4年創新高

By

【KTSF 吳宇斌報導】

相信在灣區開車上班的人都感覺,高速公路越來越早開始塞車,有研究發現,灣區的交通比以往更差。

灣區的交通一年比一年慢,大都會交通委員會發布新的研究調查顯示,去年灣區的通勤時間比2015年多了3.5分鐘,慢了接近10%,是連續4年創新高。

灣區3條最堵塞的高速公路路段,第一是下午時段舊金山101號公路接駁80號公路到海灣大橋Yerba Buena Island隧道一段;第二是從Hercules的4號公路西行到80號公路一直到過海灣大橋,再到舊金山Fremont 街出口;第三是101號公路南行

Mountain View到聖荷西一段。

研究中的交通堵塞是指15分鐘或以上時間,行車時速35英里或以下。

80號公路西行線的堵塞時間,從早上5點半到晚上6點半,破紀錄全天中間無交通順暢時間。

而大都會交通委員會方面指出,交通變差和經濟變好有關。

