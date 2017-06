報告指加州反移民勢力有明顯抬頭趨勢（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

關注移民社區的組織新社區中心(The Center for New Community)週一發表報告表示,加州的反移民勢力有明顯抬頭趨勢,這些勢力希望透過對公共政策的影響,以達到反移民的目的。

新社區中心發表的報告顯示,雖然加州目前施行的移民政策獲得大部分加州人支持,但州內仍有一些反移民群體,倡導本地出生及白人主義政策,不歡迎無證人士,禁止穆斯林國家的人及難民入境,並減少合法移民數量等,這些反移民倡議也迎合了目前特朗普政府推行的移民政策。

新社區中心總監Lindsay Schubiner接受電話訪問時說:”近來有許多反移民者拉攏民眾參加反移民示威,在南加州每週都能見到他們針對國會區域會議、地方縣市會議、法庭甚至總統競選活動。”

報告還特別點名一些加州反移民團體,包括 Center for Immigration Studies、Federation for American、Immigration Reform (FAIR)、 Californians for Population Stabilization、We the People Rising、The Remembrance Project,以及American Children First,另外加州縣警協會也主張反移民。

Schubiner說:”沙加緬度縣警長Scott Jones已經成為反移民運動發言人,他不僅跟特朗普政府的反移民官員有緊密聯繫,而且還簽署信件支持聯邦司法部長Jeff Sessions,並參與主持移民局代理局長Thomas Homan的公眾活動。”

此外,灣區Alameda縣警長Gregory Ahern及加州中谷Kern縣警長Donny Youngblood,也有代表縣警協會簽署相關反移民的信件。

報告稱,反移民團體的這些行動,其目的是要將那些他們不認同的種族、文化、宗教及意識形態逐出美國,從而提升白人至上主義,有關報告的詳細內容可上網查看,網址:http://imagine2050.newcomm.org/2017/06/26/anti-immigrant-lobby-in-california/。

