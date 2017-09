俄羅斯與白俄羅斯舉行的大規模軍演,有武裝直升機錯誤向人群開火,俄羅斯傳媒指最少兩名記者重傷,但軍方否認有人受傷。

參觀軍演人士拿著相機拍攝,之後有兩架「卡-52」武裝直升機低空飛近,其中一架突然向地面開火,在旁人士慌忙走避,直升機正進行空中偵察及近距離支援訓練。

俄羅斯傳媒指最少兩人重傷,有報道指傷者是記者,亦有報道指是軍人,又指是直升機電子系統短路導致意外。俄羅斯軍方強烈否認有人受傷,只有一輛軍車被摧毀,又指是直升機的瞄準系統出問題。

意外發生在距離愛沙尼亞東面邊境約100公里的訓練場,這場代號「西方2017」的軍演,被譽為可能是俄羅斯40年來最大規模的軍演,在上週四展開,為期一星期,總統普京早前亦親身到演習場地視察,俄方聲稱參與士兵不足13,000人,但有北約成員國估計實際參加士兵可能多達10萬人。

