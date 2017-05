報導指加大校董會票決加學費前 豪花萬元辦晚宴（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山紀事報的報導指出,加州大學校董會今年1月投票決定增加學費之前一晚,校董會在舊金山一家豪華酒店舉行宴會,費用則由加州大學買單。

根據舊金山紀事報的調查及報導,今年1月25號,加大校董會的豪華晚宴總共用了17,600元,平均每人花費270元。

報導還稱,自從Janet Napolitano於2012年擔任加大總校長以來,加大總共為校董會舉行的多場豪華宴會支付了225,000元。

加大方面的解釋是,校董會舉行宴會是多年來的傳統,費用來自加大的私人捐款,不過有校董會成員也認為,不需要這樣大的花費。

有法律界學者批評,加大為校董會的豪華宴會買單,而校董會卻投票是否通過加學費,這樣做有利益衝突。

加大近期的財務問題引起公眾關注,有州議員甚至建議由州議會接管加大的財政預算。

