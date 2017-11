By

KTSF 郭柟報導

舊金山公共衛生部門公佈一份評估康樂大麻的健康報告,發現非洲裔青年受到的健康影響最大,建議市府必須推廣教育,防止青少年接觸大麻。

報告指出,非洲裔和拉美裔青年吸食大麻的人數比其他族裔高,又發現市內六成的大麻藥店,都是集中開在幾個多貧窮人口的社區,其中以SoMa和Mission最多,亦都是最多非洲和拉美裔社群的地方。

非洲裔民眾因大麻而入醫院和急症室的人數,比其他族裔高出約5倍。

另外,因服食大麻食品而要入急症室人數,在過去10年升了118人。

有見及此,當局就提出幾項建議,包括大力推廣教育,防止青少年接觸大麻;評估大麻店對個別社區的健康影響;管制大麻食品;管制大麻商廣告,防止吸食大麻成為風氣;以及實施對大麻相關的衛生安全法例等。

