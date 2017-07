By

【KTSF】

科技界近日有傳言指,蘋果公司(Apple)預料今年推出的新版iPhone,每部零售價有可能高達1,200元或以上。

目前發售的iPhone 7,每部售價由649元起,售價隨儲存容量上升。

另外,有傳新iPhone整個屏幕都具備觸碰操作功能,與其他品牌的新手機型號看齊。

新版iPhone預料今年秋季面世,備受市場矚目,今年亦是蘋果推出iPhone手機的10週年紀念。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。