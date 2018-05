通俄案獨立檢察官據報已向特朗普提交問題

By

紐約時報說,通俄案獨立檢察官穆勒向特朗普提出49個問題,這些問題現在外洩,到底是誰外洩,白宮與法律界的看法很不一樣。

特朗普指責紐約時報不體面 ,並再次指責通俄案的調查是一場政治‘獵巫’,特朗普還強調穆勒的問題,沒有問到與俄國串謀的事。

但有輿論則懷疑是特朗普自己放料,因為那些問題中有字詞拼寫錯誤,也有法律界人士相信是特朗普團隊洩漏出來,因為那些問題是特朗普的法律團隊跟穆勒團隊討論後列成一張單子,所以特朗普團隊最有可能洩漏。

而紐約時報說,是從特朗普法律團隊以外的來源取得那些問題。

穆勒團隊想要知道,搞清楚特朗普是否有妨礙司法 ,特別關於FBI前局長James Comey革職事件。

此外,穆勒團隊也想知道,特朗普對他的競選團隊與俄羅斯的接觸到底是否知情。

