共和黨參議員候選人被指曾與未成年少女有不當性接觸

準備下月競選阿拉巴馬州聯邦參議院議席的共和黨候選人Roy Moore,週四被阿拉巴馬州一名女子指控在她14歲未成年時,Moore曾與她有不恰當性接觸,Moore的競選陣營已駁斥有關指控全屬虛構,目的是要詆譭他。

不過,包括參議院多數黨領袖麥康尼等多名共和黨人稱,如果有關指控屬實,Moore應該退選。

不過,Moore陣營發聲明稱,Moore面臨的指控是無稽的,聲明稱Moore已70歲,與現任妻子已結婚33年,育有4名子女,5名孫兒,Moore出任公職已40年,如果這些指控屬實,應該一早已公諸於世。

據華盛頓郵報報導,在1979年初,當時32歲的Moore出任助理地檢官,他在阿拉巴馬州Etowah縣法院外,與當時只有14歲的Leigh Cofman初見面,之後二人有電話來往及相約見面,有一天,他駕車接載Cofman回家,並與她接吻,她第二次到他家,Moore被指脫去上衣和長褲,只剩內褲,然後隔著她的胸圍和內褲撫摸她,他也捉著Cofman的手隔著其內褲摸他。

據華盛頓郵報報導,Corfman從未就事件報警,也沒有提出民事訴訟。

