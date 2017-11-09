共和黨參議員候選人被指曾與未成年少女有不當性接觸

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準備下月競選阿拉巴馬州聯邦參議院議席的共和黨候選人Roy Moore，週四被阿拉巴馬州一名女子指控在她14歲未成年時，Moore曾與她有不恰當性接觸，Moore的競選陣營已駁斥有關指控全屬虛構，目的是要詆譭他。

不過，包括參議院多數黨領袖麥康尼等多名共和黨人稱，如果有關指控屬實，Moore應該退選。

不過，Moore陣營發聲明稱，Moore面臨的指控是無稽的，聲明稱Moore已70歲，與現任妻子已結婚33年，育有4名子女，5名孫兒，Moore出任公職已40年，如果這些指控屬實，應該一早已公諸於世。

據華盛頓郵報報導，在1979年初，當時32歲的Moore出任助理地檢官，他在阿拉巴馬州Etowah縣法院外，與當時只有14歲的Leigh Cofman初見面，之後二人有電話來往及相約見面，有一天，他駕車接載Cofman回家，並與她接吻，她第二次到他家，Moore被指脫去上衣和長褲，只剩內褲，然後隔著她的胸圍和內褲撫摸她，他也捉著Cofman的手隔著其內褲摸他。

據華盛頓郵報報導，Corfman從未就事件報警，也沒有提出民事訴訟。

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