德國天主教男童合唱團爆性侵醜聞 受害人至少547人

據德國當局週二發表的一份報告指出,在1945年至1992年期間,德國一個著名的天主教男童合唱團有至少547名成員遭到虐待或性侵。

據報導,涉案的雷斯根堡主教座合唱團是由教宗本篤16世的兄長拉辛格神父主理,本案是2010年德國的羅馬天主教廷爆出連番性醜聞後,被揭發的最新性醜聞案。

報告指出,受害的547名男童受到肢體虐待或性侵,當中涉及500宗肢體虐待和67宗性侵犯案,犯案人共有49人。

報告稱,合唱團內充斥暴力、恐懼和無助,每天都有暴力事故發生,合唱團為求學童取得音樂成就,不息以紀律處分來強迫學童學習,違反學童的意願,形成滋長暴力的溫藏。

拉辛格神父曾承認,在他接掌合唱團後,曾掌摑學童作處分,而當時這種處分方式學在德國是相當普遍,他說他知道合唱團曾有虐待的指控,但不知道有性侵事件。

報告指指斥拉辛格神父對這些虐待事件置之不理,也沒有作出干預。

