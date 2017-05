報導指福特計劃全球裁員一成 望催谷利潤抬高股價

By

【KTSF 張麗月報導】

據華爾街日報報導指,福特汽車(Ford)計劃全球裁減約一成人手,望催谷利潤和抬高股價。

由於市場佔有率微跌,以及回修汽車成本上漲,福特需要節省成本和提高效率,來應對市場面對的挑戰。

福特有意裁員的消息目前尚未得到證實,自從Mark Fields在2014年出任福特總裁後,福特汽車的市值就失去超過3分之1,福特第一季利潤有16億元,比去年同期下跌35%。

福特的技術總監Raj Nair接受媒體訪問時透露,未來的策略將會由生產pickup貨車和跑車,好像Ford Mustang,改為增加生產hybrid油電混合車和電動車。

福特也會與科技公司合作,全力研發無人車技術,好像投資10億元在人工智能創投公司Argo Al,福特又揚言在4年內,可以生產付運無人車。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。