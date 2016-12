報告指灣區多地兒童血液含鉛超標 奧克蘭最高

By

【KTSF 林佩樺報導】

不久前震驚全國的密西根含鉛飲用水竟也在灣區多地發生,水龍頭流出的自來水鉛含量,竟可能比密西根情況更加嚴重。

根據路透社發布的一份全美的驗血調查報告,有21州的多個地區,都有危險的含 鉛量超標問題,東灣奧克蘭市(屋崙)Fruitvale一帶就是其中之一。

郵遞區號94601的Fruitvale屬於工業地區,有大約25,000個家庭定居,其含鉛量甚至比密西根州還嚴重。

奧克蘭市議員Noel Gallo表示,這是他與4個孩子的家,有些土地不能蓋房子,因為土地污染情形很嚴重。

根據疾病防控中心標準,兒童血液中標準含鉛量為2.5%,密西根驗出5%,舊金山Mission區是4%,Bayview-Hunters Point也有3%,而奧克蘭Fruitvale的孩子,血液含鉛量卻高達7.57%。

這些鉛是多年來工業污染累積所至,高速公路石油產生的含鉛廢棄、老舊的管線和油漆,都是原因之一。

鉛會影響神經系統 ,造成腦部以及腎臟的損害,並對兒童的中樞神經發育造成影響。

更多新聞:

舊金山連日瀰漫臭蛋氣味 源頭查不出

加州連體女嬰上週分體 手術後首次重聚(視頻)

Versace特賣場涉歧視非裔顧客 前員工興訟

奧克蘭元旦日調高最低工資 每小時升至12.86元(視頻)

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。