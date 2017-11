美商務部長海外投資公司 據報與俄總統親信有密切關係

By

【KTSF 張麗月報導】

南德意志報發布的《天堂文件》踢爆,美國聯邦商務部長Wilbur Ross的海外投資公司,與俄羅斯總統普田的人有密切關係。

最新曝光的文件指,Ross上任後仍然繼續投資在船公司,被指與俄國總統普田的家人和俄國政界有密切關係。

但Ross在國會確認他提名案的聽證會上,隱瞞了這些信息。

Ross週一表示,他或者會拋售這間船公司的股權,希望可以平息爭端,他又強調,事件並無涉及利益衝突。

消息指出,船公司Navigator其中一個最大客戶就是俄羅斯能源巨頭Sibur,而Sibur的東主包括有受美國制裁的普田好友,還有普田的女婿。

Ross就說,Navigator的業務與Sibur有往來並無不妥。

消息又說,Ross透過多間合資公司持有Navigator船公司31%股權,儘管他在2月走馬上任以來,已經減少個人持有的股份,但仍然對合資公司投資200萬至1,000萬元不等。

今次踢爆Wibur Ross與俄國關係的《天堂文件》一共有1,340萬件,由國際新聞機構ICIJ負責調查,文件是德國的《南德意志報》從一間大型金融公司取得。

《南德意志報》邀請全球100多家新聞機構與記者團體ICIJ參與調查《天堂文件》,揭露許多國家的政要名人及企業透過多種渠道和金融公司,在那些有避稅天堂稱號的國家投資,而這類投資大多數是合法的。

上次大爆料的《巴拿馬文件》,也是有《南德意志報》取得。

