紐時報導指中國政府殺害美國線人 華裔漢疑是內奸

【KTSF 陳嘉琪報導】

根據紐約時報本週末的報導,大批美國中情局安排到中國的線人,在2010到12年期間被中國政府殺死或囚禁,是美方數十年來最嚴重的情報漏洞,有官員懷疑一名華裔是當年內奸。

報導指,這18至20名被殺死或囚禁的CIA美國中情局線人當中,其中一人在中國政府大樓前被槍殺,有殺雞儆猴的意味,這宗被稱為數十年來最嚴重的情報漏洞,大大打擊了美國對中國情報的蒐集。

美國當局對線人身份洩漏的原因眾說紛紜,有官員懷疑一名華裔是當年的內奸,這名男子離開中情局後,繼續留在亞洲,中情局曾將這名男子引誘回美,但男子否認有不當行為。

報導也指中國曾透過滲透美國盟友台灣的情報機構,破壞美國情報搜集。

美方也曾發現中國情報人員在其招聘管道中,美方指現已堵塞情報洩漏的漏洞,打擊中方辨識線人的能力,之後也一直努力重建在中國的情報搜集的網路。

