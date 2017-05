租客團體籲聖荷西市府立即實施保護租客條例（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣聖荷西市議會上個月通過一項禁止無理由逼遷的保護租客條例Just Cause,該市市議會週二還將表決是否此規定列為”緊急條例”,並立即實施,本台上週曾為您報導,該條例引發大批華人房東不滿,週一則有關注租客權益的組織出面發聲,要求儘快實施有關規定。

聖荷西市議會4月19日通過的”Just Cause”政策,主要是推翻現行的不需理由就可以逼遷租客的規定,要求房東必須提出理由,才能合法的逼遷租客,例如不付房租或是毀損物業,甚至是業主要收回自住等。

聖荷西市議會週二將要表決是否要將這項新政策納入緊急條例”urgency ordinance” ,將這項保護租客的新規定立即實施。

代表被逼遷的低收入人士關注組織週一出面,在聖荷西市府大樓前集會,支持”Just Cause”政策以及立即實施的”緊急條例”。

矽谷法律基金會律師Melissa Morris說:”我們看到很多租客收到無理由的逼遷通知,可能這些租客都沒有做錯甚麼,仍然收到了逼遷通知,沒有被告知逼遷原因,對這些租客來說,要到法院控告這些逼遷很難。”

根據市府官員提供的數據,聖荷西自從2010年以來,已經有2,400宗逼遷的案例,屬於無理由逼遷,矽谷法律基金會也以上門求助的低收入租客案例為例,突顯出問題的嚴重性。

Morris說:”這些到我們辦公室尋求逼遷協助的人士,被無理由逼遷的案件比例大概是30%至50%,看是那個月份。”

週一也有收到逼遷通知的租客到場表達心聲,他說:”我們在這裡住兩年了,從來都沒有遲交任何房租,我自認是個好房客,但我就不明白,為何有人只為賺更多錢,因為賺不到就逼遷房客,回過頭來逼遷後才能賺更多。”

這位租客就說,發現自從上個月保護租客的條例通過後,逼遷的案例反而增加了。

租客說:”很多房東發現,如果現在不趕快逼遷房客,以後要逼遷就更難了,因為一定要提供理由。”

不過有關保護租客的條例引發大批華人房東的不滿,認為很多人來美後,省吃儉用買房出租,新條例對她們不公平,也有房東認為,這個條例並不能真正幫到租客,因為有些房東怕惹麻煩,選擇退出租屋市場,或是提高租金。

