租客團體籲聖荷西市府立即實施保護租客條例（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

南灣聖荷西市議會上個月通過一項禁止無理由逼遷的保護租客條例Just Cause，該市市議會週二還將表決是否此規定列為”緊急條例”，並立即實施，本台上週曾為您報導，該條例引發大批華人房東不滿，週一則有關注租客權益的組織出面發聲，要求儘快實施有關規定。

聖荷西市議會4月19日通過的”Just Cause”政策，主要是推翻現行的不需理由就可以逼遷租客的規定，要求房東必須提出理由，才能合法的逼遷租客，例如不付房租或是毀損物業，甚至是業主要收回自住等。

聖荷西市議會週二將要表決是否要將這項新政策納入緊急條例”urgency ordinance” ，將這項保護租客的新規定立即實施。

代表被逼遷的低收入人士關注組織週一出面，在聖荷西市府大樓前集會，支持”Just Cause”政策以及立即實施的”緊急條例”。

矽谷法律基金會律師Melissa Morris說：”我們看到很多租客收到無理由的逼遷通知，可能這些租客都沒有做錯甚麼，仍然收到了逼遷通知，沒有被告知逼遷原因，對這些租客來說，要到法院控告這些逼遷很難。”

根據市府官員提供的數據，聖荷西自從2010年以來，已經有2,400宗逼遷的案例，屬於無理由逼遷，矽谷法律基金會也以上門求助的低收入租客案例為例，突顯出問題的嚴重性。

Morris說：”這些到我們辦公室尋求逼遷協助的人士，被無理由逼遷的案件比例大概是30%至50%，看是那個月份。”

週一也有收到逼遷通知的租客到場表達心聲，他說：”我們在這裡住兩年了，從來都沒有遲交任何房租，我自認是個好房客，但我就不明白，為何有人只為賺更多錢，因為賺不到就逼遷房客，回過頭來逼遷後才能賺更多。”

這位租客就說，發現自從上個月保護租客的條例通過後，逼遷的案例反而增加了。

租客說：”很多房東發現，如果現在不趕快逼遷房客，以後要逼遷就更難了，因為一定要提供理由。”

不過有關保護租客的條例引發大批華人房東的不滿，認為很多人來美後，省吃儉用買房出租，新條例對她們不公平，也有房東認為，這個條例並不能真正幫到租客，因為有些房東怕惹麻煩，選擇退出租屋市場，或是提高租金。

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