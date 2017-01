舊金山屋租比去年同期跌2.5% 奧克蘭微升（視頻）

By

最新數據顯示,舊金山房屋租金比一年前下跌2.5%,不過仍是全美租金最貴的城市,而其它灣區城市的房屋租金則漲跌互見。

根據房屋租金調查公司Apartment List公佈的最新數據顯示,舊金山一房或兩房的房屋租金中位價在上個月下跌了0.1%,而與去年同期相比則下跌了2.5%,上個月一房的中位租金是$3,340,兩房則是$4,550,舊金山仍是全美房屋租金最貴的城市。

而灣區租金排第二和第三高位的都在中半島,分別是Redwood City和San Mateo,兩房中位租金分別是$3,440和$3,200,也在上個月下跌了1.5%和1.3%,與去年同期相比,Redwood City租金已跌了4.8%。

相比之下 同在San Mateo縣的,中半島 Daly City 房租不降反升,上個月上升1.5%,兩房租金是$3,040,比一年前上漲了1.7%。

南灣大城市聖荷西的租金也有所下降,上個月跌了0.2%,比一年前下跌0.7%,一房和兩房中位租金分別是$2,070和$2,550。

東灣大城市奧克蘭的房租比去年同期上漲了0.8%,一房和兩房租金分別是$2,000和$2,500。

另外,Pleasanton是東灣房屋租金漲幅最多的城市,比一年前上漲了8.1%,一房和兩房租金分別是$2,290和$2,770,排其次的是Concord,租金漲幅是6.8%,一房是$1,700,兩房則是$1,900。

分析指出,租金下跌與新屋增加有關。另外高科技就業增長率預計從2017到2021年會放緩3.8%,房屋租金也因此會相應回落。

