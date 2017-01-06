舊金山屋租比去年同期跌2.5% 奧克蘭微升（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

最新數據顯示，舊金山房屋租金比一年前下跌2.5%，不過仍是全美租金最貴的城市，而其它灣區城市的房屋租金則漲跌互見。

根據房屋租金調查公司Apartment List公佈的最新數據顯示，舊金山一房或兩房的房屋租金中位價在上個月下跌了0.1%，而與去年同期相比則下跌了2.5%，上個月一房的中位租金是$3,340，兩房則是$4,550，舊金山仍是全美房屋租金最貴的城市。

而灣區租金排第二和第三高位的都在中半島，分別是Redwood City和San Mateo，兩房中位租金分別是$3,440和$3,200，也在上個月下跌了1.5%和1.3%，與去年同期相比，Redwood City租金已跌了4.8%。

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相比之下 同在San Mateo縣的，中半島 Daly City 房租不降反升，上個月上升1.5%，兩房租金是$3,040，比一年前上漲了1.7%。

南灣大城市聖荷西的租金也有所下降，上個月跌了0.2%，比一年前下跌0.7%，一房和兩房中位租金分別是$2,070和$2,550。

東灣大城市奧克蘭的房租比去年同期上漲了0.8%，一房和兩房租金分別是$2,000和$2,500。

另外，Pleasanton是東灣房屋租金漲幅最多的城市，比一年前上漲了8.1%，一房和兩房租金分別是$2,290和$2,770，排其次的是Concord，租金漲幅是6.8%，一房是$1,700，兩房則是$1,900。

分析指出，租金下跌與新屋增加有關。另外高科技就業增長率預計從2017到2021年會放緩3.8%，房屋租金也因此會相應回落。

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