聯航趕客落機 苦主牙崩鼻傷

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David Dao醫生的律師今天召開記者會。David Dao的女兒有出席。但Dao本人就無現身。

律師說，David Dao在事件中受到震盪，失去兩隻門牙和鼻部受傷。他指控航空業長久以來欺負乘客。

David Dao現時已出院，但需要做手術重建面貌。

David Dao是在上星期日晚坐聯航班機，準備由芝加哥飛去肯塔基州，當時飛機超賣爆滿，有四名聯航職員臨時要上機，出到八百元旅遊代用券及酒店住宿，都沒有乘客願意讓位。最後透過電腦揀人落機。David Dao 是其中之一。但他拒絕下機。聯航叫警員上機強行將他拖走，期間雙方有衝突，David Dao受傷。過程被其他乘客用手機拍下，片段在網上瘋傳，引起極大迴響，紛紛指責聯航粗暴對待乘客，也令聯航的形象插水。

今天有新的片段出現。是坐在David Dao座位後一排的

乘客拍攝。當時是聯航一名經理人員，與David Dao協商，要他讓位。但Divid Dao搖頭。他說:”我不會離開，你可以拖走我，我不會離開”。拍下片段的乘客說，David Dao當時語氣平靜。

聯航的集團總裁Oscar Munoz曾多次公開向Dao及他的家人道歉，並要修改有關政策，今後不再叫警員上機趕人。今天他強調不會辭職。

在今天的記者會後，聯航發表聲明強調，總裁和公司已經多次致電給Dao道歉。總裁本人也曾經留言給Dao。但Dao的律師和他的家人就表示，無聽過聯航任何消息。

負責驅趕Dao的三名執法人員已暫時中止職務。航空專員Ginger Evans在芝加哥市議會上說，執法人員有權登上飛機，但之後發生何事，就正在調查中。

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