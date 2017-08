By

【KTSF 陳令楠報導】

美軍導彈驅逐艦麥凱恩號跟運油船碰撞,造成10人失蹤、5人受傷,軍方確認找到部分失蹤士兵的遺體,海軍下令各艦隊暫停全球的行動一至兩天,檢視運作。

海軍作戰部長理查森下令各艦隊未來一周暫停任務一至兩天,全面審視航海技術及團隊合作,海軍亦會詳細評估西太平洋的最新狀況。

麥凱恩號在當地時間週一清晨,在馬六甲海峽附近跟運油輪碰撞,軍事專家估計麥凱恩號被商船撞穿的大洞,約有3米寬,美軍太平洋艦隊司令斯威夫特將前往新加坡跟進調查。

