李旺陽逝世5週年 妹妹李旺玲感激港人堅持討公道

李旺陽的妹妹李旺玲和妹夫趙寶珠早上9時到大山嶺陵園,李旺陽墓前拜祭。雖然已經5年,但李旺玲仍然未走出喪兄之痛,一直在墓前飲泣。

在拜祭期間,當局一直派人監視。趙寶珠指,當地邵陽市政法委和公安局派出超過30人在現場看守,並且只允准他們夫婦二人到陵園,其他朋友均被軟禁在寓所。李旺玲早前接受訪問時說,每一天都想念著哥哥。

李旺玲稱,這數年當局從未停止對家人的打壓,一到敏感時期就會用盡一切手段阻撓人拜祭哥哥。

李旺陽5年前被發現吊死在醫院病房窗旁,雙腳觸地。李旺玲稱,從不相信哥哥是自殺。對於不少香港市民至今仍堅持要為李旺陽討回公道,李旺玲感到很欣慰。

