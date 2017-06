章瑩穎失蹤時乘坐汽車尋回 親友同學感鼓舞（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

中國留學生章瑩穎失蹤近20天,聯邦調查局(FBI)表示,已發現章瑩穎失蹤當日乘坐的黑色汽車,親友及同校的其他中國留學生聽到這個消息都感到振奮。

FBI表示,收到很多關於涉案的黑色Saturn Astra汽車線索,已不需要與車輛相關的更多信息,而且他們也找到與案件有關的一些線索,伊利諾伊大學的中國留學生聽到這個消息都感到振奮。

伊利諾伊大學中國學生會主席Yifan Ping說:”這絕對是巨大一步,意味著當局尋找她邁出一步,我們很高興聽到這個消息。”

於此同時,大學警方近日也公佈了章瑩穎父親提供的7張女兒照片,章父在受訪時也表示,會等女兒回來。

義工Fan Yang說:”我跟家人講過話,他們明顯也非常高興,有這個重大發現,他們感謝警方及聯邦調查局的調查及努力,希望能很快破案。”

26歲身高5呎4吋的章瑩穎,本月9號在疑似在前往簽租約的途中失蹤,監控錄像顯示,章瑩穎下了一輛公車後,上了一輛由一名白人男子駕駛的黑色Saturn Astra汽車,之後音信全無。

聯邦調查局已懸紅1萬元希望知情民眾提供破案線索,章瑩穎的父親及家人目前仍留在伊利諾伊大學宿舍,等候女兒的消息。

