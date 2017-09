By

【KTSF】

墨西哥週二發生的黎克特制7.1級地震,死亡人數增至286人,包括4名台灣人。

救援人員仍然在多幢倒塌的樓宇搜索,但失蹤的人生還機會愈來愈小,軍方更相信,救援人員花了超過一天時間搜救的校舍,根本沒有學童被困,但從血跡等現場線索看來,當局不排除有成年人被困在瓦礫之中。

在墨西哥城有數十幢樓宇倒塌,許多家屬都在場守候失蹤親人的消息,總統培尼亞到醫院探望傷者,表示相信失踨者仍有生存希望,指示救援人員繼續搜救。

