加州當局通過新政策 規定網的公司需對司機背景審查

加州公共事務委員會(CPUC)週四通過一項新政策,要求網的公司,例如Uber和Lyft的司機,每年都需要進行背景審查,但是不需要打指紋。

有CPUC的委員表示,早前的紀錄表明,Uber和Lyft這些網的公司,目前使用的審查程序,已經起到適當篩選員工的效果。

在普通背景審查商業公司不能搜查的城市,例如舊金山,只有那些決定出售或公開犯罪紀錄的司法轄區,才能被搜查。

有舊金山居民支持實施指紋審查,因為過去有太多女性在乘坐網的時被性侵。

但CPUC有委員表示,指紋審查並不能大幅提高安全性,Uber與Lyft亦回應稱,指紋審查程序複雜,而且歧視少數族裔。

指紋審查可以使用聯邦調查局的數據庫,和商業背景審查不同,而全國的每一個執法機構,必須向FBI數據庫報告罪案。

目前的士司機仍然必須提交指紋和通過FBI數據庫的背景審查。

