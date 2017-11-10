加州當局通過新政策 規定網的公司需對司機背景審查

By

【KTSF】

加州公共事務委員會（CPUC）週四通過一項新政策，要求網的公司，例如Uber和Lyft的司機，每年都需要進行背景審查，但是不需要打指紋。

有CPUC的委員表示，早前的紀錄表明，Uber和Lyft這些網的公司，目前使用的審查程序，已經起到適當篩選員工的效果。

在普通背景審查商業公司不能搜查的城市，例如舊金山，只有那些決定出售或公開犯罪紀錄的司法轄區，才能被搜查。

有舊金山居民支持實施指紋審查，因為過去有太多女性在乘坐網的時被性侵。

但CPUC有委員表示，指紋審查並不能大幅提高安全性，Uber與Lyft亦回應稱，指紋審查程序複雜，而且歧視少數族裔。

指紋審查可以使用聯邦調查局的數據庫，和商業背景審查不同，而全國的每一個執法機構，必須向FBI數據庫報告罪案。

目前的士司機仍然必須提交指紋和通過FBI數據庫的背景審查。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。