加州大麻合法化明年全面實施 監管法例至今仍未到位

【KTSF 陳嘉琪報導】

加州娛樂用大麻合法化將於明年1月1日實施,不過很多地方政府的監管法例仍然未有定案,而舊金山的規劃委員會近日就通過相關的法例,下一步將交由市參議會辯論,預計仍未能趕在明年元旦前實施。

新的法例放寬大麻店可以在全市開業的範圍,例如是以往不准開大麻藥店的華埠及日落區、日本埠等商住兩用的社區,在新法例下將會容許,但同樣要經過附近居民及商戶的同意。

而為了保護青少年,新的法例亦保留學校與大麻店之間要有最少1,000呎的距離,另外,為了防止大麻店開得太密集,大麻店的店與店之間需保持至少1,000呎的距離。

而市內現有近40間大麻藥店,只要在明年6月30日向市府申請,即可轉形成大麻店。

大麻藥店的申請仍然是一間接一間,Irving街的藥店本月中獲規畫委員通過後,在本週四規劃委員又會表決要求在訪谷區Leland街5號開大麻藥店的申請,訪谷區的華裔居民表示,屆時會前往市府表達意見。

