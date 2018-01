州政府為舊屋推房地震加固工程津貼 今起接受申請

By

【KTSF 黃恩光報導】

灣區以南Santa Cruz縣週二晚連續發生兩次地震,灣區這裡不少人都感受到地震,加上週二凌晨阿拉斯加南部外海發生黎克特制7.9級地震引發海嘯驚雲,再次提醒我們要做好地震準備。

美國地質研究所(USGS)的數據顯示,週二晚第一場地震10點02分發生,強度為黎克特制3.6級,震央位於Santa Cruz東南面Gilroy與Watsonville之間,震源深度約為4.5英哩。

約一分鐘之後,震央附近發生第二場地震,強度為2.7級,沒有人受傷,許多住在中半島,甚至是舊金山、東灣、北灣的民眾有震感。

最近世界各地頻頻發生地震,灣區位於地震帶,地質學家表示,未來30年,灣區有3分之1機會發生強度6.7級以上的地震,大家應該及早做好準備。

sf72.org網站有許多應付災難的資訊,大家可上網瀏覽。

另外,州政府現在為部分地區建於1979年之前的房屋,提供地震加固工程的津貼,符合資格的業主可以獲得最多3,000元的津貼。

許多建於1979年之前的房屋,地基露出地面,房屋與地面之間有讓人爬行的空間,而支撐這個空間的牆如果不加固的話,房屋可能在地震中移位甚至倒塌,州政府這項津貼就是針對這類房屋。

如果大家想知道自己的房屋是否符合申請津貼的資格,可點擊以下網站查詢,網址:https://www.earthquakebracebolt.com/HomeownerRegistration

