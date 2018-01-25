州政府為舊屋推房地震加固工程津貼 今起接受申請

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【KTSF 黃恩光報導】

灣區以南Santa Cruz縣週二晚連續發生兩次地震，灣區這裡不少人都感受到地震，加上週二凌晨阿拉斯加南部外海發生黎克特制7.9級地震引發海嘯驚雲，再次提醒我們要做好地震準備。

美國地質研究所（USGS）的數據顯示，週二晚第一場地震10點02分發生，強度為黎克特制3.6級，震央位於Santa Cruz東南面Gilroy與Watsonville之間，震源深度約為4.5英哩。

約一分鐘之後，震央附近發生第二場地震，強度為2.7級，沒有人受傷，許多住在中半島，甚至是舊金山、東灣、北灣的民眾有震感。

最近世界各地頻頻發生地震，灣區位於地震帶，地質學家表示，未來30年，灣區有3分之1機會發生強度6.7級以上的地震，大家應該及早做好準備。

sf72.org網站有許多應付災難的資訊，大家可上網瀏覽。

另外，州政府現在為部分地區建於1979年之前的房屋，提供地震加固工程的津貼，符合資格的業主可以獲得最多3,000元的津貼。

許多建於1979年之前的房屋，地基露出地面，房屋與地面之間有讓人爬行的空間，而支撐這個空間的牆如果不加固的話，房屋可能在地震中移位甚至倒塌，州政府這項津貼就是針對這類房屋。

如果大家想知道自己的房屋是否符合申請津貼的資格，可點擊以下網站查詢，網址：https://www.earthquakebracebolt.com/HomeownerRegistration

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