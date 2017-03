紅木城男子持搶追殺前妻 警員到場後疑自殺亡

By

中半島紅木城週二下午發生一宗懷疑涉及家庭暴力的槍擊案,一名男子持槍到前妻工作的地方,被指在停車場內追著她,警方接報到場後,警員與其短暫追逐,不久男子中槍死亡,暫未知是誰開槍,有消息指是他吞槍自殺。

事發於下午2時20分左右,一名女子致電警方,報稱其前夫到了她工作的地方,地點在Penobscot Drive 200號路段,並在停車場內追著她不放。

女子報稱已向前夫申請禁制令,後者不得接近她,當女子拒絕與他對話時,前夫被指返回卡車,拿出一枝手槍,然後追著她,並至少開出一槍。

警員接報到場後,發現女子正在躲藏,其前夫見到警員拔足逃跑,警員尾隨嘗試與他對話,稍後有人開槍,前夫中槍當場不治。

紅木城警方在過去一個月,曾多次與該名男子有接觸,都是涉及與前妻的家庭暴力事件。

在3月10日,該名男子據報曾闖入曾與前妻居住的地方,迫使前妻報警求助,警方在該宗事故中已沒收男子的武器,並代其前妻申請禁制令。

