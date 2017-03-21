紅木城男子持搶追殺前妻 警員到場後疑自殺亡

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中半島紅木城週二下午發生一宗懷疑涉及家庭暴力的槍擊案，一名男子持槍到前妻工作的地方，被指在停車場內追著她，警方接報到場後，警員與其短暫追逐，不久男子中槍死亡，暫未知是誰開槍，有消息指是他吞槍自殺。
事發於下午2時20分左右，一名女子致電警方，報稱其前夫到了她工作的地方，地點在Penobscot Drive 200號路段，並在停車場內追著她不放。
女子報稱已向前夫申請禁制令，後者不得接近她，當女子拒絕與他對話時，前夫被指返回卡車，拿出一枝手槍，然後追著她，並至少開出一槍。
警員接報到場後，發現女子正在躲藏，其前夫見到警員拔足逃跑，警員尾隨嘗試與他對話，稍後有人開槍，前夫中槍當場不治。
紅木城警方在過去一個月，曾多次與該名男子有接觸，都是涉及與前妻的家庭暴力事件。
在3月10日，該名男子據報曾闖入曾與前妻居住的地方，迫使前妻報警求助，警方在該宗事故中已沒收男子的武器，並代其前妻申請禁制令。
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