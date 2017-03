減少換汽車機油次數 減少環境污染省錢省時（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣正在推動一項環保行動,鼓勵駕駛人士盡量減少更換機油的次數,不僅減少環境污染,還能節省車主的金錢和時間。

定期更換汽車機油是每位駕駛人士保養汽車的步驟之一,不過調查顯示,大部分駕駛人士並不知道應該何時更換機油。

San Mateo縣環保健康署官員黃偉民說,”所以我們建議大家去查看你們的汽車手冊,你的駕駛手冊或聯絡經銷商,了解更換機油的間隔期,因為科技發展,現在的汽車可以到五千、七千甚至一萬英里才需更換機油。”

資料顯示每年現在有三千萬加侖的機油會污染加州的水資源,如果減少更換機油的次數,能夠幫助減少對環境的危害,同時駕駛人還能節省金錢和時間。

黃偉民說,”因為一加侖機油會污染高達一百萬加侖水資源,減少換機油的次數,可以防止用過的機油外洩或污染水源。”

環境及健康官員表示,如果車主減少換機油的次數幾年就能節省幾百元,而且能有更多時間享受我們所保護的環境。

San Mateo縣的有很多汽車修理店、油站及廢物收集站都提供免費回收機油及過濾裝置的服務,參加回收者還有機會換取免費過濾裝置。

汽車修理店店主Bob Reed說,”他們拿來回收的機油,然後放入那個回收桶,他們要登記名字和郵區號碼,多少機油要回收,登記不包括我自己的顧客。”

如果想知道自己的汽車應該多少英里更換機油以及在San Mateo縣哪裡可以免費回收機油和過濾裝置,大家可以分別到兩個網站checkyournumber.org 和 smchealth.org/usedoil查詢詳情。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載