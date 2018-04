Cupertino市Vallco購物中心有望起死回生（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

空置已久的Cupertino市Vallco購物中心有望起死回生,開發商根據加州SB35號法案提出申請,將興建上千單位的可負擔房屋。

這個月3號,Cupertino市議會上,Vallco購物中心的開發商Sand Hill地產公司提出新方案,在58英畝的土地上,興建2,402個住宅單位,其中一半是可負擔房屋,180萬平方英呎的辦公樓,以及40萬平方尺的零售商店,還有原方案蓋30英畝的空中花園。

Cupertino市議員張昭富說:”現在是一千兩百戶,十倍以上,這對我們老師,把我們老師留在這裡,把我們的警察消防人員留在這裡,留在當地的機會就很大,SB35是我們沒有權力,批准或是不批准,一定會通過的。”

35號法案是加州參議院通過的,主要是針對加州房屋短缺,鼓勵開發商多興建可負擔房屋。

州府認為,地方政府的可負擔房屋數目遠遠無法解決加州的房屋危機,有了35號法案,Vallco的新方案所受到的阻力就非常小,只要州府核准,就可以直接實行。

Vallco購物中心目前只剩下除了王朝海鮮酒家等極少數餐館之外,就連大型電影院AMC也在上個月吹熄燈號。

張昭富說:”這樣總比整個死在那邊的好,比養蚊子好,我們市府也有稅收。”

Vallco的新計劃受到房屋權益人士的支持,認為可以稍微減緩當地的房屋危機,讓一些剛搬來或是年輕人能夠負擔的起買房。

不過有居民認為,由Sacramento少數政客決定的SB35法案,根本就是憲法災難,等於奪走了地方政府的自治權,也有民眾擔心,辦公大樓將會帶來更多的車輀,從2012年開始,Cupertino市一直不斷有居民組織反對Vallco改建計劃。

