Cupertino市Vallco購物中心有望起死回生（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

空置已久的Cupertino市Vallco購物中心有望起死回生，開發商根據加州SB35號法案提出申請，將興建上千單位的可負擔房屋。

這個月3號，Cupertino市議會上，Vallco購物中心的開發商Sand Hill地產公司提出新方案，在58英畝的土地上，興建2,402個住宅單位，其中一半是可負擔房屋，180萬平方英呎的辦公樓，以及40萬平方尺的零售商店，還有原方案蓋30英畝的空中花園。

Cupertino市議員張昭富說：”現在是一千兩百戶，十倍以上，這對我們老師，把我們老師留在這裡，把我們的警察消防人員留在這裡，留在當地的機會就很大，SB35是我們沒有權力，批准或是不批准，一定會通過的。”

35號法案是加州參議院通過的，主要是針對加州房屋短缺，鼓勵開發商多興建可負擔房屋。

州府認為，地方政府的可負擔房屋數目遠遠無法解決加州的房屋危機，有了35號法案，Vallco的新方案所受到的阻力就非常小，只要州府核准，就可以直接實行。

Vallco購物中心目前只剩下除了王朝海鮮酒家等極少數餐館之外，就連大型電影院AMC也在上個月吹熄燈號。

張昭富說：”這樣總比整個死在那邊的好，比養蚊子好，我們市府也有稅收。”

Vallco的新計劃受到房屋權益人士的支持，認為可以稍微減緩當地的房屋危機，讓一些剛搬來或是年輕人能夠負擔的起買房。

不過有居民認為，由Sacramento少數政客決定的SB35法案，根本就是憲法災難，等於奪走了地方政府的自治權，也有民眾擔心，辦公大樓將會帶來更多的車輀，從2012年開始，Cupertino市一直不斷有居民組織反對Vallco改建計劃。

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